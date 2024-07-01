Трамп инвестирует сотни миллионов в Ближний Восток

Вчера девелоперская компания Дональда Трампа The Trump Organization и компания Dar Global, являющаяся международным отделением саудовского девелопера Dar Al Arkan, объявили о проекте, в рамках которого в Джидде будет построен небоскреб класса премиум Trump Tower.

Для The Trump Organization это станет первым крупным проектом в Саудовской Аравии. Накануне Dar Global и The Trump Organization уже объявили о планах строительства люксового гостиничного комплекса Trump International в Омане, проект оценивается в $500 млн. Пятизвездный гостиничный комплекс должен открыться в декабре 2028 года.

Некоторые эксперты не исключают, что новые проекты The Trump Organization на Ближнем Востоке могут вызвать потенциальный конфликт интересов, если Дональд Трамп победит на выборах и вновь станет президентом США.

«Погоня, которую продолжает The Trump Organization за иностранными проектами, вызывает вопросы с точки зрения национальной безопасности, коррупционной составляющей, а также и вопросы, связанные с соблюдением конституции,— заявил CNN старший вице-президент некоммерческой правозащитной организации Citizens for Responsibility & Ethics Дональд Шерман.— Это, в частности, относится и к проектам в Саудовской Аравии, власти которой давно стремятся оказывать влияние на Дональда Трампа. Если Трамп вернется в президентское кресло, он, скорее всего, нарушит пункт Конституции, который запрещает государственным чиновникам США принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств, как он уже не раз делал во время своего президентского срока ранее».