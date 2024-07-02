Интенсивные бои в Газе могут вскоре завершиться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к «третьей фазе» войны против палестинской группировки ХАМАС. По данным газеты «Гаарец», премьер Биньямин Нетаньяху согласовал с армейскими чинами завершение интенсивной фазы боевых действий в Газе и сокращение военного присутствия в секторе. Это косвенно подтверждает заявление премьера, который 1 июля заверил, что ЦАХАЛ близок к уничтожению военного крыла ХАМАС.

Первая фаза началась сразу же после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Она включала активные бомбардировки и ограниченные наземные операции на севере Газы. О начале второй фазы власти Израиля сообщили 28 октября. Как уточнил глава Минобороны страны Йоав Галант, вторая фаза подразумевала масштабное наземное вторжение в сектор и зачистку всего севера и центра Газы от ХАМАС. Тогда же министр уточнил, что военный план Израиля предполагает четыре фазы операции. В апреле ЦАХАЛ начал вывод бригад из южных районов Газы. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант тогда объяснял это тем, что военным «нужно отдохнуть и подготовиться к будущим операциям».

Во время «третьей фазы», как уточняет «Гаарец», израильские военные сохранят полный контроль над двумя стратегическими участками — осью Нецарим, которая разделяет Газу на северную и южную части, а также над Филадельфийским коридором, отделяющим анклав от Египта.

Основная цель третьего этапа войны, по словам источников «Гаарец»,— блокировать перемещения хамасовцев между различными частями Газы.

Израильские военные с ноября жестко ограничивают перемещение палестинцев внутри Газы, в частности не допуская возвращения беженцев с юга в их дома на севере анклава. Как будет теперь, во время «третьей фазы», и разрешат ли военные палестинцам вернуться в северные районы — станет понятно в ближайшие недели.