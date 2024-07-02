США не хотят нормализации с Сирией

Вашингтон не намерен идти на нормализацию отношений с Дамаском и доводит свою позицию до сведения партнеров в регионе, включая Анкару. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель, комментируя информацию о возможных переговорах властей Сирии и Турции.

"Я видел эти сообщения. Наша позиция была ясно изложена. Мы не станем нормализовывать отношения с режимом [президента Башара] Асада без реального прогресса в направлении политического урегулирования конфликта, лежащего в основе", - сказал он.

Ранее сирийская газета Al Watan сообщила со ссылкой на правительственный источник в Дамаске, что в Багдаде состоятся переговоры между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений.

"Мы ясно давали понять партнерам в регионе, включая Турцию, что при любом взаимодействии с сирийским режимом ключевое внимание нужно уделять заслуживающим доверия шагам по улучшению гуманитарной обстановки, ситуации с правами человека и ситуации в сфере безопасности для всех сирийцев, - добавил Патель. - Мы также заявляли партнерам в регионе, что сирийскому режиму нужно действовать в соответствии с политическими процедурами, изложенными в резолюции Совета Безопасности ООН 2254".