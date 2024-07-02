Госдеп о переговорах Баку и Еревана

США продолжат работу с Азербайджаном и Арменией в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Об этом на регулярном брифинге заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, передают СМИ.

По его словам, продолжающиеся между двумя странами обсуждения являются приоритетом для Госдепа.

«В контексте вопроса на Южном Кавказе это является приоритетом для нас. Мы продолжим работать в направлении конкретных встреч и задач в рамках саммита [НАТО в Вашингтоне]», - отметил Патель.

Представитель Госдепартамента отказался говорить о конкретной повестке встреч.

Напомним, что саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Азербайджан и Армения, как ожидается, будут представлены на саммите на уровне министров иностранных дел.