Литва готовится к войне. План эвакуации уже готов

«План бегства не готовят, готовят план обороны города, но важно иметь планы эвакуации», — объяснил градоначальник.

Если власти решат эвакуировать город, то задача будет сделать это за 1,5 дня, рассказал мэр. Эвакуация будет осуществляться по шести направлениям. «Сейчас мы подсчитываем пропускную способность дорог во время вечерних пиков, когда машин на дорогах больше всего. Надо учитывать наличие реки в городе, водоемов с мостами. Будут у нас мосты или нет. Если их разбомбят, то по ним нельзя будет ехать, тогда анализируются другие варианты», — рассказал Бенкунскас. По его словам, всего будет подготовлено не менее пяти сценариев эвакуации из города в случае начала боевых действий.

Мэр также сообщил, какие меры будут приняты для усиления обороны Вильнюса. В частности, будет организовано достаточное для размещения 100% жителей города количество бомбоубежищ (в настоящий момент укрытия в литовской столице могут вместить только 50% горожан). Также будет увеличено число сирен оповещения, чтобы они могли покрыть всю территорию города.

Кроме того, план включает в себя строительство нового тренировочного комплекса для операторов дронов; мероприятия по подготовке к встрече бригады немецких военных; закупку противотанковых надолбов («зубов дракона»), стальных «ежей» и бетонных блоков для перекрытия дорог. Принять участие в подготовке обороны города уже изъявили желание 1900 человек, отметил Валдас Бенкунскас.

Агрессивная политика Владимира Путина, вторжение в Украину и постоянные угрозы, звучащие из Кремля, привели к тому, что западные страны стали уделять больше внимания вопросам военной безопасности. Сильнее всего возможным вторжением обеспокоены граничащие с РФ государства, в частности, в Прибалтике.

В июне Сейм Литвы одобрил призыв юношей в армию после окончания обучения в школе. Они должны будут проходить военную службу в течение девяти месяцев, в отдельных случаях срок могут сократить до полугода. Согласно документу, обязательному призыву подлежат выпускники школы в возрасте от 18 до 22 лет. Их будут проверять на пригодность к военной службе в 17 лет. После получения повестки они не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не отслужат в армии. Вернуть срочную службу власти Литвы решили в 2015 году после аннексии Крыма, развязывания Россией войны в Донбассе и последовавшего обострения геополитической ситуации.

Весной этого года другая балтийская страна — Эстония — приняла на своей территории учения НАТО, в рамках которых Франция тестировала новую разведывательную группу для ее возможной отправки в Украину в будущем.

В сентябре прошлого года Военно-морские подразделения стран НАТО приняли участие в учениях возле берегов Эстонии и Латвии. Целью маневров была отработка действий в случае возможной агрессии со стороны России. Одним из важных аспектов тренировочных мероприятий являлось обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море в случае блокады Сувалкского коридора.