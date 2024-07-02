Израильский министр об отношениях с Азербайджаном

Израиль планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац по итогам телефонной беседы с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Провел беседу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, посвященную развитию событий на Ближнем Востоке и другим темам. Я поблагодарил его за тесные и дружеские отношения между нашими двумя странами.

Связи между Израилем и Азербайджаном сильны, и мы планируем расширять их и далее», - написал он в X.