Тест на умственные способности Байдену не нужен. Так решил Белый дом

Белый дом не считает необходимой публикацию дополнительных данных о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена или прохождение им теста на умственные способности. Такую позицию изложила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что считает обоснованными вопросы, касающиеся состояния здоровья Байдена после его выступления на первых президентских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом. Однако Белый дом, по ее словам, не уходит от ответов на такие вопросы.

"Что касается данных о состоянии его здоровья, то мы прозрачны в этом. Мы ежегодно с момента вступления [Байдена] в должность публикуем отчеты его команды врачей", - отметила Жан-Пьер.

По ее словам, специалисты считают, что проведение проверки его когнитивных способностей "не требуется".

Неудачное выступление Байдена на дебатах она объяснила, в частности, тем, что он простудился. При этом представитель Белого дома утверждала, что президент перед дебатами не принимал каких-либо лекарств от простуды, которые могли бы отразиться на его состоянии. На вопрос о том, скрывает ли кто-либо из представителей американской администрации данные о состоянии здоровья Байдена или его способности справляться с возложенными на него обязанностями, пресс-секретарь американского лидера ответила отрицательно.

Жан-Пьер также отметила, что президент США Джо Байден не страдает болезнью Альцгеймера или какой-либо формой деменции.