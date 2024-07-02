В Дагестане приняли решение по ношению никаба

Отдел фетв Муфтията Дагестана, исследовав шариатские тексты, не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията республики.

"После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба", - сообщается со ссылкой на руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева.

Также там сообщили, что локальный запрет на ношение никаба в Дагестане может вводиться из соображений безопасности в определенных ситуациях.

"Стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение", - говорится в сообщении.