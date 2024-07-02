Блинкен: Будем принимать меры против Грузии

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США будут принимать новые меры против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния". Об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне, пишут СМИ.

Госсекретарь напомнил, что США и многие другие страны не только выразили свою глубокую обеспокоенность относительно этого закона, особенно его принятия, но и приняли меры, чтобы продемонстрировать это беспокойство.

"И я думаю, что вы, скорее всего, увидите больше таких действий. Считаю, что это явно противоречит европейскому направлению, которое хочет выбрать Грузия и которое, очевидно, хочет выбрать большинство грузинского народа", – отметил Блинкен.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовы к вызовам на Южном Кавказе, "в частности к некоторым из тех", которые касаются Грузии.