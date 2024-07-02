Эрдоган готов к диалогу с Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность к диалогу с Сирией по нормализации двусторонних отношений. Об этом он сообщил в видеообращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Мы считаем, что во внешней политике следует руководствоваться здравым смыслом. Мы не будем отказываться от встреч с теми, с кем это необходимо", - сказал Эрдоган, говоря о возможности восстановления дипломатических отношений с соседней Сирией, которые были разорваны в 2012 году.

По его словам, Турция не имеет притязаний на чужие территории, ее приоритетом является "защита территориальной целостности и национального единства Сирии". При этом он подчеркнул, что Анкара не допустит создания на сопредельной территории террористического государства и будет принимать меры до тех пор, пока полностью не будет устранена исходящая террористическая угроза. Власти Турции неоднократно заявляли, что рассматривают в качестве угрозы национальной безопасности террористическую Рабочую партию Курдистана (РПК) и ее сирийское крыло - "Силы национальной самообороны (СНС)".

"Мы будем продолжать обеспечивать безопасность нашей страны и народа до тех пор, пока сохраняется угроза терроризма", - сказал Эрдоган.

Он также сообщил, что в Сирию из Турции вернулись порядка 670 тыс. покинувших ее с 2011 года граждан, и их число с реализацией проектов по строительству для них жилья в безопасных районах увеличится еще на 1 млн.