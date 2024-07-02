Число погибших в давке на религиозном мероприятии в округе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 116, пишут зарубежные СМИ.

Согласно информации, 88 человек погибли в храме, 27 раненых скончались в соседней районной больнице Этах, один человек скончался в районной больнице Хатрас. Власти не исключают, что число погибших увеличится.

Напомним, что инцидент произошел 2 июля в деревне Мугал Гархи штата Уттар-Прадеш.

Основную часть погибших составляют женщины. По предварительным данным, в ходе мероприятия религиозный проповедник обращался к своим последователям в специально установленной палатке. В помещении собралось много людей, стало душно, и люди начали в спешке выходить из палатки, после чего началась давка.