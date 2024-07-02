Азербайджан соболезнует Индии

Посольство Азербайджана в Индии выразило этой стране соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате давки в штате Уттар-Прадеш. Об этом говорится на странице дипмиссии в соцсети Х.

"Посольство Азербайджана в Индии глубоко опечалено трагической гибелью людей в Хатрасе. Выражаем глубочайшие соболезнования правительству и народу Индии, семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении.

Число погибших в давке на религиозном мероприятии в округе Хатрас в центральном индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 116.