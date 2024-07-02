Леонид Швец, автор haqqin.az 02:24

Из европейских лидеров Виктор Орбан оставался единственным, кто ни разу не был в Украине с начала большой войны. Больше того, и до этого очень долго не приезжал: предыдущий раз он был в украинской столице в 2012 году, еще в бытность президентом Виктора Януковича. С последующими лидерами отношения не складывались, и война это обстоятельство не только не изменила, она его лишь подчеркнула. Больше того, особая позиция Венгрии позволила Виктору Орбану стать единственным из государственных руководителей Евросоюза, который лично встречался с Владимиром Путиным во время войны: встреча прошла «на полях» форума «Один пояс, один путь в Пекине». А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вообще нередкий гость в Москве.

У Украины с Венгрией давние непростые отношения, обусловленные наличием в Закарпатье немаленькой группы этнических венгров, которых Виктор Орбан, умело оседлавший конька национал-популизма, все время норовит защитить. Это его в определенной мере сближало с Владимиром Путиным, который сделал защиту русскоязычного населения других стран важной частью своей политики. Близость с Россией, имеющая, кроме всего прочего, еще и важный газовый аспект, нередко разыгрывалась Орбаном как магическая способность Венгрии, которая не дана другим странам НАТО и Евросоюза. В то же время эта венгерская «особость» порядком достала партнеров Венгрии по этим союзам: получая все преимущества от пребывания в этих мощных организациях, страна нередко занимает неконструктивную позицию и отказывается участвовать в совместных проектах по оборонной поддержке Украины. Но в последние месяц-полтора словно произошли какие-то чудеса, и Венгрия стала снимать все свои оговорки и возражения по поводу инициатив НАТО и Евросоюза, касающихся Украины. А на недавнем саммите ЕС в Брюсселе демонстративно, под камеры Виктор Орбан затеял дружескую беседу с Владимиром Зеленским. Уже тогда в дипломатических кругах пошли разговоры, что нужно ждать скорый визит премьера в Киев.

Этому развороту есть несколько объяснений, часть из них носит технический характер, а одно – стратегический. С 1 июля наступил черед Венгрии полгода председательствовать в Европейском Совете. Украинская тема сейчас одна из основных в повестке Европы, и Будапешт не может игнорировать этого обстоятельства, становясь в позу. Орбану важно доказать свою способность к конструктивной работе. Кроме того, сейчас формируются структуры Европарламента, выборы в который недавно закончились не очень здорово для его партии ФИДЕС: неожиданно сильную конкуренцию ей составила созданная буквально за несколько месяцев до выборов партия Петера Мадяра, отколовшего часть фидесовцев. В общем, не вдаваясь в излишние подробности, Виктор Орбан, политик с огромным опытом и политическим чутьем, пытается укрепить позиции и не лишиться влияния на европейском уровне. То же чутье заставляет венгерского лидера сделать и стратегический выбор. Уже очевидно, что играть пророссийскую партию в Европе бесперспективно. Здесь на принципиальном уровне принято решение поддерживать Украину до конца, и противостояние с Россией станет содержанием длительного предстоящего периода. Орбан любит занимать особую позицию, но плевать против ветра он не станет.