США будут противодействовать Китаю

Вашингтонская администрация будет противодействовать предпринимаемым Китаем попыткам расширить влияние на Кубе. Кроме того, США не считают уместным сравнивать шаги Пекина со своими действиями на Тайване. Такую позицию изложил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Он прокомментировал доклад вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в котором утверждается, что Китай расширяет объекты на Кубе, якобы предназначенные для ведения электронной разведки в отношении США.

"Я не стану комментировать, подтверждать или вдаваться в подробности относительно этого доклада. Но могу сказать, что мы по-прежнему уверены в том, что США смогут выполнять свои обязательства в сфере безопасности в стране и в регионе.

Китай на протяжении десятилетий действует на Кубе. И мы знаем, что КНР продолжит пытаться усилить свое присутствие на Кубе, а США продолжат работать над тем, чтобы помешать этому", - добавил представитель Госдепартамента.

Патела также спросили, признают ли США в свете этих заявлений о Китае и Кубе обоснованной озабоченность Пекина действиями США на Тайване.

"Любая страна может испытывать те чувства, какие хочет. Я бы не стал говорить об этом с данной трибуны. Но я также думаю, что сравнивать нашу страну с КНР - это как небо и земля", - ответил на это Пател.