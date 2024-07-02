Ильгар Гусейнов, Александр Караваев, авторы haqqin.az 02:58

Власти Болгарии одобрили участие страны в совместном предприятии по реализации проекта создания энергетического коридора "Каспий - Черное море - Европа" (Black Sea Energy) для транспортировки "зеленой" энергии из Азербайджана через Грузию в Румынию, Венгрию и остальную часть Европы. Доля Болгарии в совместном предприятии составит 20 процентов. И вот теперь возникает главный вопрос - станет ли "зелёная энергетика" новым драйвером роста азербайджанской экономики? Для начала приведем небольшую иллюстрация состояния дел.

В день выхода в эфир интервью президента Ильхама Алиева редакции телеканала Euronews по теме электроэнергетики, в Республике Черногория произошла авария на высоковольтной линии 400 киловатт, которая вызвала каскадное отключение электроэнергии в Боснии и Герцеговине, в Албании, Черногории, Хорватии и части Сербии. Добавим к этому, что за последние месяцы из-за непрекращающихся ракетных ударов армии России по украинским станциям генерации, выработка электроэнергии в Украине сократилась с 55 до 20 гигаватт, а сама Украина страна из экспортёра электроэнергии превратилась в ее импортёра. На этом фоне интерес Восточной Европы и Балкан к азербайджанским проектам электроэнергетики возрастает многократно. Что именно может дать Азербайджан Евросоюзу в рамках стратегии "зелёного перехода" более или менее понятно. А вот что взамен получит азербайджанская экономика и, соответственно, казна Азербайджанской Республики? Попробуем разобраться. Вопрос доходности

Экспорт электроэнергии, а если еще точнее, возобновляемой энергии – это, по сути дела, растущий потенциал притока валюты. Естественно, сравнивать сегодня доходы от электроэнергетики с экспортом нефти, еще несколько рановато. Однако главные события ещё впереди. За последние четыре года Европейский Союз прошел полный цикл от резкого роста цен на электроэнергию, до их стабилизации и даже некоторого падения. Напомним, что устойчивый рост стоимости цен на энергоносители начал фиксироваться с середины 2021 года. Тогда это было вызвано восстановлением глобальной экономики после пандемии коронавируса. С февраля 2022 года, сразу же после вооруженного вторжения России в Украину рост стоимости электроэнергии ускорился. И вот сейчас ситуация с ценами, наконец-то, стабилизировалась. Доля возобновляемой энергетики в Европейском Союзе выросла до рекордных 45 процентов, при этом потребление уже второй год подряд продолжает падать. И, как результат – мощный всплеск количества часов с отрицательными ценами. В Германии этот показатель составил 300 часов, во Франции - 147 часов. Цены падают, как принято говорит, ниже нуля также на биржах Великобритании, Канады, США и Австралии.

В это ситуации возникает резонный вопрос: а в чем, собственно, будет заключаться рентабельность поставок азербайджанского электричества, особенно, если учесть, что поставляться оно будет по кабелю, проложенному по дну Черного моря, да еще с достаточно приличного расстояния - около 1.500 километров? Но, как выясняется, у регуляторов и отраслевых инвесторов затянувшиеся периоды отрицательных цен на электроэнергию серьезных опасений не вызывают. Поскольку они отдают себе отчет в том, что за счёт множества новых инструментов, таких, например, как доплаты потребителям за покупку энергомощностей, происходит значительное усложнение рыночных механизмов. Главная сложность заключается в прогнозировании подобных ситуаций и создании промышленных накопителей электроэнергии. В результате, эксперты пришли к выводу, что наиболее значимые факторы стратегического ценообразования, которые будут влиять на доходность азербайджанской энергогенерации связаны с балансировкой трёх основных составляющих: - со стоимостью технологий промышленных ВИЭ, которая все еще снижается; - с ужесточающегося климатического регулирования; - с роста стоимости "углеродного следа" (то есть, компенсационных выплат за выброс СО2). Драйвер роста В долгосрочной перспективе комбинация трёх этих факторов, указывает на доходность азербайджанской ВИЭ-генерации в поставках в Евросоюз. Эта доходность уже сейчас является значимым фактором для инвесторов и, прежде всего, из арабских стран и монархий Персидского залива, но даже и для ключевых углеводородных компаний, типа British Petroleum. Что же касается волатильности мировых цен на электроэнергию, то она точно не является барьером для ускорения роста инвестиций в возобновляемую энергетику и ее потенциальную отдачу. Производство и экспорт электричества в Европу может стать для азербайджанского бюджета своеобразной «сеткой безопасности» переходного периода. Заметим, что драйверы мировой торговли, на которые мог делать ставку Азербайджан, снижаются из года в год, опуская значение глобальных коммуникаций до уровня регионального взаимодействия.

Конечно, потенциал прикаспийских маршрутов ещё далеко не выбран, но и он ограничен глобальными факторами, геополитикой и объективной географией. Ценность же углеводородов в перспективе ближайших 20-25 лет будет неуклонно снижаться, а другие ниши в глобальной торговле у Азербайджана все еще незначительны. Хотя и это не означает, что эти ниши не могут быть найдены и расширены. Давайте посмотрим, какие сферы и отрасли экономики Азербайджана могут развиваться на платформе развитой индустрии возобновляемых источников энергии. Технологический скачок Наличие собственной дешёвой электроэнергии создаст новые драйверы для промышленного роста, расширения тепличных хозяйств, а также появления масштабных производств нового типа. В частности, актуальным для Азербайджана может стать появление "зелёной металлургии". Как известно, в последние десятилетия новые месторождения меди мирового класса становятся чрезвычайно редкими. Находить значительные месторождения всё труднее, даже при более высоких затратах на геологоразведку. Подтверждением тому может служить, поистине, ошеломляющая тенденция к снижению мировых открытий месторождений меди.

При этом, с развитием станций ВИЭ и производством электромобилей, потребности в меди неуклонно растут. На этом удручающем фоне известие о том, что азербайджанское месторождение меди "Филизчай", одно из крупнейших в Европе полиметаллических месторождений, будет запущено в эксплуатацию уже в 2025 году, внушает определенный заряд оптимизма. Тем более, что еще через год будут запущены сразу три медных месторождения в Шамкире и Кедабеке - "Гарадаг", "Хар-хар" и "Джаирчай". Также следует напомнить, что Карабахе уже есть два крупных месторождения меди. Таким образом, новая металлургия, основанная на потреблении возобновляемой азербайджанской генерации и с использованием азербайджанского сырья, может стать дополнительным надёжным источником пополнения бюджета. Активность в среде малого и среднего бизнеса Инвестиции в электроэнергетику создают избыток генерации, который напрямую и позитивно влияют на секторы строительства и транспорта, на добычу полезных ископаемых. Существует доказанное влияние объема выработки электроэнергии на потребительский сектор и торговлю. Отметим в этой связи, что в 2023 году число гибридных автомобилей в Азербайджане увеличилось на 39,5 процентов, а количество электроавтомобилей - в 5,5 раза. На днях, китайский автомобильный концерн BYD подписал предварительное рамочное соглашение с азербайджанскими партнёрами на поставку электробусов, а также монтаж сборочного производства в Сумгаите (инвестиции в совместное предприятие составляют 34 миллиона долларов), на котором планируется производить до 500 единиц электробусов в год.

Масштабы будущего азербайджанского предприятия сопоставимы с российским заводом Volgabus в Волгоградской области. Таким образом, используя китайские технологии, в Азербайджане возникнет новая сфера автомобилестроения. Развитие инфраструктуры ВИЭ в Азербайджане прямо повлияло на решение азербайджанского правительства сделать ставку на электрификацию городского транспорта; Новые управленческие решения Развитие ВИЭ в Азербайджане будет способствовать усилению управленческих и маркетинговых знаний в сфере управления "энергопереходом" на мировом уровне. Азербайджанские компании в этой сфере могут стать флагманскими в регионе Южного Кавказа и предоставлять услуги по управлению подобными проектами в других странах СНГ. Если же конкретизировать, то это может найти отражение в создании новых импульсов по развитию экономического взаимодействия Азербайджана с Ираном и Россией (энергомост вдоль западного Прикаспия), подтолкнет к реализации проекта энергокабеля через Каспийское море на казахстанский берег (реализация данного проекта может начаться к 2028 году), а также будет стимулировать рост экспорта электроэнергии в Грузию и Турцию. В последние годы темпы синхронизации производства и потребления электроэнергии становятся ключевой темой в повестке Экономического совета СНГ. В частности, в рамках его недавнего заседания был рассмотрен вопрос о функционировании энергетических систем государств СНГ в осенне-зимний период, а также обсуждались механизмы оптимизации поставок. На этой платформе Азербайджан может стать ведущим проводником темы "зеленной генерации".

Новые стратегии: деурбанизация и развитие хайтека Концентрация азербайджанского населения в Баку вызвана, прежде всего, желанием людей достигнуть новый уровень жизни, добиться более высоких заработков и бытовых удобств. Горизонтальное распределение электроэнергетического потенциала по всей территории Азербайджанской Республики сгладит дефицит электроэнергии и распределит выработку по новым регионам роста, имеющим как авиасообщение, так и достаточно быстрые способы перемещаться в модернизированной традиционной дорожной сети. Новое качество жизни в сельских регионах, а также наличие доступной и дешёвой возобновляемой электроэнергии, станут одним из ключевых критериев стандарта качества жизни и будут стимулировать приток как инвесторов, так и ведущих специалистов со всей Евразии, которые станут осуществлять в Азербайджане технологическую революцию в тех сферах, в которых зафиксировано существенное отставание. Практика государства Персидского залива убеждает, что эта стратегия вполне доступна. Дешевая и грамотно интегрированная в идеологию комплексного "зеленого перехода" выработка электричества должна стать способом привлечь в страну средне- и высококвалифицированные производственные линии. Работать и размещать производство в Азербайджане может стать модным. Представьте себе сферу хайтека в экологически чистых и аграрно ориентированных тихих районах.

Даже в СССР понимали… После смерти Иосифа Сталина, в пока ещё коллективном руководстве СССР разгорелся интересный спор о будущей энергетической политики первого в мире социалистического государства. Никита Хрущёв настаивал на интенсификации добычи нефти и газа, строительстве мощных ГЭС и дальнейшем развитии единой энергосистемы. А вот сталинисты упорно отстаивали идею наращивания добычи угля. По мнению ряда экспертов, победи тогда Лазарь Каганович (группа Молотов-Булганин-Маленков), и бывший СССР, а также постсоветское пространство по сей день продолжали бы наследие угольной генерации. Примерно, как сегодня Китайская Народная Республика, в которой даже сейчас доля угля в энергопотреблении составляет, примерно, 60, тогда как в России – всего около 13 процентов. Эта история говорит о том, что у серьезных лидеров, опирающихся независимо от идеологии на мнение экспертов, новые технологические тенденции, как правило, завоёвывают симпатии. Главное - уметь прислушиваться к голосу прогресса. В СССР это хорошо понимали, не случайно некоторое время Советский Союз даже был лидером в производстве возобновляемых источников энергии. Фотоэлектрические элементы для получения электроэнергии от солнца были созданы в СССР ещё в 1938 году под руководством академика Иоффе и считались одними из первых в мире.