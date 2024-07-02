«Вандализм и превращение улиц в место пожаров недопустимы. Создание ксенофобии и ненависти к беженцам ни к чему хорошему не приведет. Мы считаем беспомощными тех, кто распространяет политику ненависти ради политической корысти», - гневно произнес глава турецкого государства.

Как уже сообщал ранее haqqin . az , в турецком городе Кайсери после скандального инцидента с изнасилованием ребенка сирийским мигрантом начались массовые акции против сирийских мигрантов. В ответ сирийцы начали осквернять турецкую символику и нападать на турецкие грузовики в зоне присутствия турецких сил в Сирии.

В разгар бушевавших страстей Национальная разведывательная организация (MİT) и МВД Турции выступили с совместным заявлением. Турецкие правоохранительные органы ясно дали понять, что определенные сил извне подогревают серию провокационных событий.

Наряду с турецкими властями и оппозиционная режиму Асада Сирийская национальная армия разразилась гневным заявлением, осудив осквернение турецкой символики в сирийской провинции, освобожденной от террористического засилья и вырванной из оков диктаторского режима Асада. В частности, речь идет об Африне и Эль-Бабе.

Однако Анкара убеждена, что истинные мотивы вдохновителей и организаторов дестабилизации ситуации в приграничных областях направлены на подрыв мирных усилий правительства Эрдогана, наводящего мосты взаимопонимания с режимом Асада. В Эль-Бабе постарались сорвать выстроенную Анкарой хрупкую конструкцию плана мирного сосуществования.

Политические аналитики, близкие к Анкаре, особо подчеркивают высокую значимость мирных инициатив Эрдогана и Асада, нарушивших планы внерегиональных мировых сил. Силы, моделирующую новую взрывоопасную ситуацию, однажды прибегли к инсинуациям, направленным на срыв мирной инициативы Эрдогана с Асадом в прошлом году.

И вот, противники мирного плана Эрдогана с помощью технологии манипулирования общественным сознанием посредством соцсетей взвинтили враждебные настроения, воспользовавшись излюбленным методом разжигания межнациональных распрей.