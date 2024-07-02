Китай может положить конец российско-украинской войне, если пожелает, заявил финский президент Александр Стубб в интервью Bloomberg.

«Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал политик.

По его мнению, если бы Си Цзиньпин сказал, что пришло время для начала мирных переговоров, «Россия была бы вынуждена это сделать».