50% американских избирателей проголосовали бы за бывшую первую леди США Мишель Обаму, если бы она была кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Ipsos.

Согласно исследованию, если бы за президентское кресло боролись Мишель Обама и экс-президент Дональд Трамп, то 50% респондентов готовы были бы поддержать бывшую первую леди, а за бывшего американского лидера республиканца Трампа отдали бы свой голос только 39% американцев. При этом если выбирать между Трампом и нынешним лидером Джо Байденом, то американцы распределили бы свои голоса поровну: 40% за Трампа и 40% за Байдена.

Опрос проводился 1-2 июля среди 1 070 американцев.

Телекомпания CNN информировала ранее, что все больше действующих и бывших чиновников, представляющих Демократическую партию США, выступают за то, чтобы Байден вышел из предвыборной гонки.