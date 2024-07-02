Атака на Новороссийск: там военная база России

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров», — написал мэр города Андрей Кравченко в телеграм-канале в 2:41 мск. В 3:03, по его данным, военные начали отражать атаку. Глава города рекомендовал местным жителя не выходить на улицу, «тем более на набережную к морю».

В ночь на 3 июля украинские беспилотные катера атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали о взрывах со стороны моря, которые продолжались в течение 30 минут.

В 4:22 мск Кравченко сообщил об отмене угрозы атаки безэкипажных катеров. Позднее он уточнил, что до девяти утра будет происходить обследование акватории бухты. О последствиях ночной атаки он ничего не сообщил.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Новороссийска.

В Новороссийске находится военно-морская база Черноморского флота России.