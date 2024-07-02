Временно: в Дагестане запретили никабы
Муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе.
«Вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключение отдела фетв. ...Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношении никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — цитирует РБК представителя муфтията.