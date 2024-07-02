Российского миллиардера лишили гражданства

Кесаев владеет крупнейшим в России табачным дистрибьютором «Мегаполис», розничной сетью супермаркетов «Дикси» и компанией «Меркурий Девелопмент». По данным Forbes, состояние Кесаева — $5,5 млрд, он занимает 29-ю строчку рейтинга. После российского вторжения в Украину ЕС ввел санкции против бизнесмена из-за связей его фонда «Монолит» с российским правительством. Паспорт Республики Кипр он получил в мае 2012 года в обмен на инвестиции.

Помимо Кесаева власти острова лишили паспорта украинского бизнесмена Константина Григоришина.

Программа «золотых паспортов» позволяет получить гражданство в обмен на инвестиции. Например, на Кипре для этого требовалось вложить в экономику 2,5 млн евро. По данным властей острова, благодаря программе с 2007 по 2020 год стране удалось привлечь 9,7 млрд евро.

После вторжения России в Украину Евросоюз потребовал от всех государств, входящих в объединение или претендующих на этот статус, прекратить выдачу паспортов или ВНЖ за инвестиции, а также лишить гражданства связанных с Кремлем подсанкционных лиц.

В апреле Кипр отозвал 21 «золотой паспорт» у российских олигархов. Среди прочих без второго гражданства остались миллиардеры Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Михаил Гуцериев и Алексей Кузьмичев.