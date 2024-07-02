Сатанизм в России не пройдет

В России считают, что необходимо признать экстремистским движением сатанизм и "запретить все его виды", поскольку против страны якобы "развязана война на идеологическом, информационном и культурном фронте", заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

"Нам противостоят сегодня фашисты, сатанисты, нацисты, которые опираются на силы зла. <…> Нам нужна жесткая позиция: никаких дискуссий, а только запрет всех организаций, которые продвигают террористическую, экстремистскую, деструктивную идеологию", - сказала Тимофеева на круглом столе в Госдуме. Мероприятие было посвящено противодействию распространения сатанизма и других деструктивных явлений в обществе.

По словам Тимофеевой, Запад "открыто противодействует" России и пытается идеологически заразить молодежь, "а это половина успеха пути покорения народа". "Нужно два-три года, чтобы полностью поменять мозги молодежи", - отметила депутат.