За последние несколько лет благодаря финансовым средствам, выделенным распоряжениями президента Ильхама Алиева, в Баку было доставлено и установлено 1 206 новых современных лифтов германского производства. Об этом говорится в заявлении производственного объединения «Лифтремонт» города Баку, обслуживающего лифты в зданиях государственного жилищного фонда в столице, в ответ на статью «В Баку обвал лифтов. Что делать?», опубликованную на haqqin.az.

«Новые лифты оснащены современной электронной системой и имеют систему UPS, которая автоматически эвакуирует пассажиров в случае проблем с электроснабжением. Для обслуживания лифтов и их постоянного контроля в производственном объединении «Лифтремонт» создана Центральная диспетчерская служба, к которой подключаются новые лифты по мере их ввода в эксплуатацию. Также есть автотранспортные средства для оперативного обслуживания.

Эти лифты установлены в различных районах Баку вместо старых лифтов, срок эксплуатации которых истек. Для информации сообщаем, что на балансе производственного объединения «Лифтремонт» находится 5 400 лифтов. Лифты, отработавшие более 25 лет, заменяются по графику», - говорится в заявлении ПО «Лифтремонт».