Верховный суд попросил Генпрокуратуру арестовать мошенников

На основании обращения Верховного суда Азербайджана в Генпрокуратуру было возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц, подозреваемых в мошенничестве.

«Эти лица обвиняются в том, что, обещая решить гражданские и уголовные дела в Верховном суде в пользу той или иной стороны, они мошенническим путем завладели определенными суммами денег», - говорится в заявлении Верховного суда.

По фактам возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц по соответствующим пунктам статьи 178 (мошенничество) Уголовного кодекса АР, в отношении одного лица проводится расследование.