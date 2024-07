Канье Уэст шокировал россиян

В частности, в песне Vultures артиста они усмотрели открытое оскорбление российской женщины. Рэпер спел She Russian, I beat up the pussy for Ukraine (она русская, я ее е**л за Украину)».

«Русская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными наклонностями», – говорится в заявлении.

По словам авторов заявления, в текстах песни «пропагандируется неполноценность русских женщин, что тянет на статью за экстремизм». Там же они усмотрели «дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты Российской Федерации и ее граждан» и пропаганду наркотиков.