Замена европейским: северокорейские джинсы и обувь для россиян

Северная Корея намерена поставлять в РФ не только дешевую рабочую силу и снаряды для войны, но и свою обувь, одежду, различные аксессуары.

Российские СМИ пишут, что с учетом ухода из страны европейских брендов северокорейская продукция будет пользоваться у россиян неплохим спросом.

«В Северной Корее сейчас, несмотря на стереотипы, производят неплохую одежду, там крутые швеи и бюджетные цены на ткани. Джинсы могут сшить по любым лекалам, в том числе с учетом современных трендов. Также, по словам экспертов, в стране выпускают неплохие сумки и обувь — кроссы, например, по качеству не уступают всяким там адикам и ньюбэлэнсам», — пишут российские Telegram-каналы.