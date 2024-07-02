Ильхам Алиев поздравил Лукашенко

«Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю государственного праздника - Дня независимости Республики Беларусь.

За прошедшие десятилетия, основываясь на крепких узах дружбы, доверия и взаимоподдержки, наши братские государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства. Ваш недавний государственный визит в Азербайджан, проведенные переговоры и подписанные документы еще раз явились подтверждением того, что исторически сложившиеся добрые традиции сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью сегодня успешно развиваются и наполняются новым содержанием.

Убежден, что наши совместные усилия и впредь будут направлены на претворение в жизнь перспективных инициатив и проектов, способствующих дальнейшему развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью на благо наших дружественных народов и стран.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Республике Беларусь - благополучия и процветания», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.