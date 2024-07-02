Торговая война Евросоюза против Китая

Евросоюз планирует ввести импортные пошлины на все товары с площадок электронной торговли Китая, в частности, Aliexpress, Temu и Shein, в том числе на те, стоимость которых ниже €150. Об этом сообщила газета Financial Times.

Подобный пересмотр импортных пошлин направлен, по мнению ЕС, на борьбу «с притоком большого числа дешевых товаров». В июле Еврокомиссия предложит отменить действующую ценовую планку в €150, при которой товары можно приобретать беспошлинно, говорится в публикации.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году в ЕС было импортировано на 2,3 млрд таких товаров.

Напомним, что ранее власти Китая направили замглаве Еврокомиссии Валдису Домбровскису письмо, в котором предупредили об ответных мерах Китая на случай, если ЕС намерен начать торговую войну против Пекина, повысив тарифы на китайские товары.