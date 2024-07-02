США пригрозили России

США разрешат Украине бить американским оружием по большей части территории России, если российская армия «попытается расширить фронт». Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О’Брайен.

«Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. …Если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — отметил О’Брайен на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

По его словам, российская армия практически перестала наступать в Харьковской области после уничтожения ВСУ ее инфраструктуры вблизи границы.

«Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь», — сказал О’Брайен.

В конце мая США разрешили Украине наносить удары по российской территории с помощью дальнобойных ракет, в том числе ATACMS. При этом, как говорили источники The Washington Post в Киеве, Вашингтон ограничил дальность ударов 100 км от границы. Более того, ВСУ разрешили применять ракеты только в тех местах, где российские войска наступают с целью захватить украинскую территорию.

Президент РФ Владимир Путин в ответ на разрешение Украине бить американским оружием по российской территории заявил, что Москва может начать поставки ракет противникам западных стран, чтобы они наносили удары по их объектам.