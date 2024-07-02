Экс-сотрудникам Академии наук дали условный срок

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывших сотрудников Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) - историка Сабухи Гусейнова и его супруги Гюлюстан Исаевой, обвиняемых в присвоении крупной суммы средств, выделенных для проведения исследований на освобожденных территориях Карабах а.

Как сообщает haqqin.az, на процессе государственный обвинитель выступил с заявлением о признании обвиняемых виновными в присвоении средств, однако предложил не назначать им наказание в виде лишения свободы. Представитель Академии наук Азербайджана, адвокат Орхан Зейналов, согласился с предложением прокурора.

Гусейнов и Исаева попросили суд о вынесении оправдательного приговора. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно.

Отметим, что Сабухи Гусейнов был научным сотрудником Национальной академии наук Азербайджана, а его супруга Гюлюстан Исаева - начальником отдела кадров. Их обвиняют в присвоении 92 тысяч манатов, выделенных для проведения исследований в Карабахе. Обвиняемые не признают вину.