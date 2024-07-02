Завершено предварительное следствие по делу Гончи Мамедовой, обвиняемой в незаконном предпринимательстве и вымогательстве. Как передает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно обвинению, Мамедова, выдавая своим знакомым деньги под проценты, взимала с последних дополнительные выплаты за оказанные услуги. Она дала в долг 13 лицам около 100 тысяч манатов и дополнительно получила с них 51 тысячу 675 манатов в виде процентов.

В частности, Мамедова потребовала от Фариды Фарзалиевой и Гулаи Гулиевой дополнительную сумму. Последние отказались, и мошенница начала их шантажировать. Причем делала это в сотрудничестве с проживающим в Германии блогером Габилем Мамедовым, которого представила как своего двоюродного брата. Последний, предположительно, разместил фотографии Гулаи Гулиевой и ее двоюродной сестры на своих аккаунтах в социальных сетях, оклеветав и оскорбив обеих.

Таким же образом мошенница шантажировала и других потерпевших.

Габилю Мамедову никаких обвинений не выдвинули, так как он находится за пределами страны. Уголовное дело против блогера по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса Азербайджана выделено в отдельное производство.