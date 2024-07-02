«Это не так», - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ относительно того, что Трамп и Путин ведут диалог по условиям достижения мира в Украине.

Экс-президент США Дональд Трамп в рамках своего плана по завершению войны в Украине ведет с президентом России Владимиром Путиным переговоры о том, какую часть захваченной украинской территории может сохранить Москва. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух экспертов по национальной безопасности.

Подробностей о том, в каком формате проводятся эти переговоры и на какой стадии они находятся, а также о каких территориях идет речь, Politico не приводит. При этом, по словам источников издания, Трамп рассматривает возможность заключения соглашения с Путиным, по которому страны, особенно Украина и Грузия, могли бы вступить в НАТО.

Разрешение конфликта в Украине издание называет частью более масштабного плана Трампа, касающегося НАТО. Собеседники издания утверждают, что США при Трампе вряд ли полностью выйдут из НАТО, однако планы возможного будущего президента предполагают переход к «двухуровневой системе» альянса.

Она означает, что страны, не достигшие цели расходов в 2% ВВП, «не будут пользоваться щедрыми тратами на оборону и гарантией безопасности США», описывают источники Politico. Издание отмечает, что это можно рассматривать как нарушение статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует коллективную защиту в случае нападения на одного из участников альянса.

Издание сообщает, что США планируют сохранить над Европой «ядерный зонтик», оставив свои военно-воздушные силы и базы в Германии, Британии и Турции. Однако основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии «в конечном итоге перейдет в руки европейцев».