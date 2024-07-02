Россияне и белорусы угодили в ДТП в Турции: множество раненых
В турецкой провинции Анталья туристический микроавтобус въехал в столб на развязке. По данным IHA, среди пассажиров были российские и белорусские туристы. Агентство сообщает о большом количестве пострадавших в результате аварии, но точное их число не приводит.
ДТП произошло рядом с городом Манавгат. Туристы ехали в аэропорт Антальи из отелей Аланьи. Газета Cumhuriyet передает, что пострадавших доставили в ближайшие больницы.
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