Россияне и белорусы угодили в ДТП в Турции: множество раненых

В турецкой провинции Анталья туристический микроавтобус въехал в столб на развязке. По данным IHA, среди пассажиров были российские и белорусские туристы. Агентство сообщает о большом количестве пострадавших в результате аварии, но точное их число не приводит.

ДТП произошло рядом с городом Манавгат. Туристы ехали в аэропорт Антальи из отелей Аланьи. Газета Cumhuriyet передает, что пострадавших доставили в ближайшие больницы.