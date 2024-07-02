В Кремле заявили о нерешенных проблемах России и Турции

«Там, где ведется большая работа, там, где осуществляется широкий спектр двусторонних отношений, неизбежно возникают разные проблемы, - отметил представитель Кремля. - Абсолютно нормальный рабочий процесс».

Нерешенные проблемы сохраняются в отношениях России и Турции, однако у руководства обеих стран есть «политическая воля» для их урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но политическая воля на то, чтобы их [проблемы] урегулировать, имеется. Необходимый уровень двусторонних отношений и торгово-экономического взаимодействия тоже есть», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также коснулся темы визита Путина в Турцию. По его словам, визит президента России в Турцию произойдет сразу после согласования графика. «По-прежнему на повестке дня остается тема визита президента Путина в Турецкую Республику, он состоится обязательно со временем, когда удастся согласовать», - заявил Песков».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что встреча лидеров Турции и России в Астане «пока планируется с делегациями». Однако «часто президент принимает решение перевести беседу в режим тет-а-тет», добавил Песков.

По словам Пескова, на переговорах в Астане президенты РФ и Турции наверняка будут обсуждать сирийский и украинский вопрос.

«Двусторонняя встреча будет достаточно продолжительной. Как минимум час. И, конечно, там будет идти речь обо всех вопросах, которые представляют взаимный интерес. В первую очередь, это двусторонние отношения. Но, конечно, без сирийских, украинских дел вряд ли президенты обойдутся», - отметил представитель Кремля.