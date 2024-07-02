Из-за дождливой погоды на участке автомобильной дороги Баку - Шемаха - Евлах на территории Гобустанского района произошел оползень. На дороге возникли трещины, просела часть полотна. Оползневый процесс продолжается.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в результате интенсивных осадков на 75,2-м километре автодороги М4 Баку-Шемаха-Евлах, проходящей через территорию Гобустанского района, произошел оползень. В результате правая обочина дороги длиной 150 метров и земляной откос шириной 40 метров были повреждены. Кроме того, установлено, что земляное полотно откоса с левой стороны дороги сдвинулось в сторону проезжей части. Также зафиксированы трещины и оседания с обеих сторон, и в настоящее время процесс оползня находится в стадии развития.

Для предотвращения последствий оползня в указанном участке и обеспечения безопасного движения автотранспортных средств Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит восстановительные работы и принимает превентивные меры.