«Атомные» переговоры США и Армении
Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!
Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.