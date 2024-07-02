Офис Зеленского: Украина не готова на компромисс с Россией

По словам Ермака, Киев прислушается к любым советам о том, как добиться «справедливого мира». «Но мы (не готовы) идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета», - сказал он.

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отдавать какую-либо территорию ради прекращения войны, заявил глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро завершить войну, пишет Reuters.

На вопрос, как Украина оценивает предложение Трампа закончить войну, Ермак ответил: «Честный ответ: я не знаю. Согласно «плану Трампа» по завершению войны в Украине, о котором ранее рассказали советники экс-президента, после прихода к власти тот объявит Киеву, что, если он не сядет за стол переговоров с Москвой, то США прекратят военную помощь. России же Трамп пригрозит увеличением поставок оружия Украине в случае отказа от переговоров. Во время мирных переговоров, согласно этому плану, будет достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

Владимир Путин ранее изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Прежде всего это полный вывод украинских военных с территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; «демилитаризация» и «денацификация» Украины; отмена всех западных санкций против России.

В ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Джо Байденом Дональд Трамп заявил, что не принимает условия Путина о прекращении войны.