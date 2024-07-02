Против Турции открыли два новых фронта О развитии ситуации
Турция стягивает дополнительные силы на подконтрольный ей север Сирии. Поводом стали антитурецкие уличные акции в мятежной сирийской провинции Алеппо. Триггером волнений стали мощные антисирийские погромы в самой Турции.
Рвануло там, где не ждали. Сирийского беженца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, после чего местные турки в провинции Кайсери пошли громить дома и бизнес, связанный с арабами. В ответ сирийцы на подконтрольной Анкаре территории Сирии, в провинциях Алеппо и Идлиб, вышли на массовые антитурецкие манифестации. В городе Эль-Баб в провинции Алеппо группа сирийских боевиков обстреляла турецкий военный грузовик. В городах Африн и Джараблус между турецкими силовиками, прибывшими успокоить местные протесты, и боевиками завязались уличные перестрелки.
На этом фоне север Сирии захлестнула волна антитурецких протестов, на которых люди сжигают турецкие флаги, громят здания, связанные с Турцией, и призывают к выводу турецкой армии. Были попытки атаковать турецкие блокпосты на границе.
Как представляется, этот конфликт был неизбежен, и вполне бы обошелся без сирийского педофила, история с которым просто оказалась «в строчку» и для одних, и для других. Более трех миллионов сирийских беженцев в Турции – это огромная нагрузка на государство. И если поначалу турки были согласны ее терпеть из солидарности к угнетенным, а также в надежде, что это неудобство временное, что все в Сирии наладится и «гости» вернутся домой – то теперь и солидарность обесценилась, и надежды испарились.
С другой же стороны, у сирийцев Алеппо и Идлиба откровенная паника, вызванная заявлениями Эрдогана и возможности нормализации отношений с режимом Башара Асада. «А наша судьба в этих договоренностях какова? Вновь ложиться под Дамаск, который не простит нам десятилетие ожесточенного сопротивления ему?» - задаются они вопросом. И сами же на него отвечают: «Нам все ясно, турки собираются нас предать, если уже не предали».
И Анкара может хоть сотню раз выступить с опровержениями этих заявлений, может сколько угодно заявлять, что это не произойдет, что переговоры по столь деликатной теме будут вестись с полной ответственностью – сирийцы в это все равно не поверят, вот ведь в чем проблема. Паника и разговоры о предательстве – вещь крайне заразная.
А если еще к этому добавить и активность Дамаска в распространении подобных слухов – а она точно присутствует, сирийский режим не может не воспользоваться ситуацией, – то ситуация все больше усложняется. И сирийские вооруженные группировки, находящиеся в партнерстве с Турцией на севере Сирии, просто не могут остаться в стороне, и просто обязаны присоединиться к протестам против антисирийских погромов. Иначе им будет трудно дальше презентовать себя как выразителей интересов всех сирийцев.
Но пока сирийские протурецкие группировки проявляют сдержанность. Так, Сирийская национальная армия, поддерживаемая турками, осудила сжигание турецких флагов и нападения на базы, отметив, что это противоречит целям сирийской революции. А их «коллеги» из «Хайят Тахрир аш-Шам» в свою очередь отвергли обвинения в участии в столкновениях с турецкими военными, назвав это дезинформацией и призвав к проведению протестов мирного характера.
У противников Турции после этих событий настоящий праздник, поскольку они увидели возможность открыть против президента Эрдогана сразу два фронта – в Сирии, подняв против него вчера вполне лояльных к Анкаре турецких прокси. И в самой Турции – среди противников миграции. И теперь постараются раскачать эту ситуацию.
Маловероятно, что им это удастся, но новый вызов уже обозначен. Теперь будем ждать ответа Анкары. Всем противникам мирного диалога Турции и Сирии.