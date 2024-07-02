Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:05

Турция стягивает дополнительные силы на подконтрольный ей север Сирии. Поводом стали антитурецкие уличные акции в мятежной сирийской провинции Алеппо. Триггером волнений стали мощные антисирийские погромы в самой Турции. Рвануло там, где не ждали. Сирийского беженца обвинили в изнасиловании несовершеннолетней, после чего местные турки в провинции Кайсери пошли громить дома и бизнес, связанный с арабами. В ответ сирийцы на подконтрольной Анкаре территории Сирии, в провинциях Алеппо и Идлиб, вышли на массовые антитурецкие манифестации. В городе Эль-Баб в провинции Алеппо группа сирийских боевиков обстреляла турецкий военный грузовик. В городах Африн и Джараблус между турецкими силовиками, прибывшими успокоить местные протесты, и боевиками завязались уличные перестрелки.

На этом фоне север Сирии захлестнула волна антитурецких протестов, на которых люди сжигают турецкие флаги, громят здания, связанные с Турцией, и призывают к выводу турецкой армии. Были попытки атаковать турецкие блокпосты на границе. Как представляется, этот конфликт был неизбежен, и вполне бы обошелся без сирийского педофила, история с которым просто оказалась «в строчку» и для одних, и для других. Более трех миллионов сирийских беженцев в Турции – это огромная нагрузка на государство. И если поначалу турки были согласны ее терпеть из солидарности к угнетенным, а также в надежде, что это неудобство временное, что все в Сирии наладится и «гости» вернутся домой – то теперь и солидарность обесценилась, и надежды испарились. С другой же стороны, у сирийцев Алеппо и Идлиба откровенная паника, вызванная заявлениями Эрдогана и возможности нормализации отношений с режимом Башара Асада. «А наша судьба в этих договоренностях какова? Вновь ложиться под Дамаск, который не простит нам десятилетие ожесточенного сопротивления ему?» - задаются они вопросом. И сами же на него отвечают: «Нам все ясно, турки собираются нас предать, если уже не предали».

И Анкара может хоть сотню раз выступить с опровержениями этих заявлений, может сколько угодно заявлять, что это не произойдет, что переговоры по столь деликатной теме будут вестись с полной ответственностью – сирийцы в это все равно не поверят, вот ведь в чем проблема. Паника и разговоры о предательстве – вещь крайне заразная. А если еще к этому добавить и активность Дамаска в распространении подобных слухов – а она точно присутствует, сирийский режим не может не воспользоваться ситуацией, – то ситуация все больше усложняется. И сирийские вооруженные группировки, находящиеся в партнерстве с Турцией на севере Сирии, просто не могут остаться в стороне, и просто обязаны присоединиться к протестам против антисирийских погромов. Иначе им будет трудно дальше презентовать себя как выразителей интересов всех сирийцев.