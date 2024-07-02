Срок лечения зависит от локализации укуса и состояния здоровья укусившего животного. Однако в целом курс лечения длится до 1 месяца. В этот период гражданину (потерпевший) следует регулярно связываться с хирургом и медсестрой медицинского учреждения, в которое он обращается для проведения антирабической прививки, и предоставлять им подробную информацию о состоянии своего здоровья и области повреждения. Кроме того, с целью прохождения курса лечения пострадавшему следует вовремя обратиться в медицинское учреждение для получения противорабической вакцины по схеме, составленной хирургом. Ели пострадавший не обращается в установленные хирургом сроки, то интервал между прививками нарушается. А это, в свою очередь, приводит к низкой эффективности вакцины».

По ее словам, после того как врач или медсестра оказали пациенту первую помощь, назначается курс лечения: «Когда напавшее животное установлено, то в день обращения, а также на 3-й и 7-й дни от момента получения травмы назначается условный курс лечения. Однако если животное неизвестно или погибло в течение 10 дней, то в день обращения, а также на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни от момента получения травмы назначается безусловный курс.

«В случае, если вас укусило животное, для профилактики бешенства следует немедленно обратиться в медицинское учреждение». Как сообщает haqqin.az, об этом сказала исполняющая обязанности заведующей отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Айтекин Гурбанова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

А.Гурбанова отметила, что в период лечения и в течение 6 месяцев пациентам рекомендуется быть предельно осторожными: «Например, рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, выполнения тяжелой физической работы, длительного пребывания в бане и сауне, а также максимально уберечь себя от простуды. Если не соблюдать меры безопасности в этот период, то в результате вакцинации антитела вырабатываются медленно, и как следствие иммунитет ослабевает. Если пациент параллельно лечится иммунодепрессантами или кортикостероидами, необходимо обеспечить контроль антител против вируса».

А.Гурбанова также отметила, что лечение больного бешенством проводится только в стационарных условиях.

По ее словам, «статистика и анализ зарегистрированных случаев укуса животных строго контролируются».

О каждом обращении в связи с укусом животного медучреждение информирует областной Центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, и по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование:

«Вся информация о происшествии регистрируется в соответствующих документах: имя и фамилия пациента, место жительства, дата происшествия, диагноз (место поражения и тип укуса), описание укусившего животного, которое для осуществления контроля предоставляется в ветеринарную службу. Помимо этого, контролируется, чтобы пациент прошел полный курс вакцинации от бешенства. В случае смерти животного, нанесшего укус, его труп исследуют в соответствующей лаборатории на возбудителя бешенства, а результаты сообщают в Центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения. В случае положительных результатов лабораторного исследования строго контролируется полное прохождение пациентом полного курса вакцинации от бешенства».

А.Гурбанова отметила, что за отчетный период 2024 года 16 280 человек пострадало от укусов животных: «Из них 8924 человек укушены известными животными, а 7356 человек пострадали от укусов неизвестных животных. Зарегистрированные случаи укусов в основном были нанесены собаками и кошками.

В частности, если в 2023 году количество случаев укусов, зафиксированных в Баку, составило 3643, то в 2024 году оно снизилось на 88, составив 3731 случай. Хочу отметить, что за соответствующий период 2024 года случаев бешенства среди людей не зарегистрировано.

Врач предупреждает, что «если будут зафиксированы случаи нападения животного, то при подозрении на заражение вирусом бешенства следует немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где пострадавшему вводится антирабическая вакцина (прививка от бешенства)».

По ее словам, профилактика заболевания бешенством среди животных осуществляется путем вакцинации бездомных собак врачами ветеринарного отдела: «Кроме того, граждане, содержащие животных дома, должны регулярно осматривать своих животных у ветеринара и проводить своевременную вакцинацию.

Во избежание случаев заболевания бешенством среди людей и домашних животных необходимо помнить, что следует избегать контактов с уличными животными. Родители не должны оставлять маленьких детей без присмотра в местах, где есть животные».

А.Гурбанова заметила, что владельцы животных должны выгуливать их на улице только в намордниках.