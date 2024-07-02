Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов опроверг сообщения отечественных СМИ о том, что он не сможет баллотироваться в депутаты на внеочередных выборах.

«Эта явная провокация против меня. Информация не соответствует действительности. Я член Центрального избирательного штаба партии «Ени Азербайджан», а не Центральной избирательной комиссии. Если бы меня включили в состав избирательной комиссии, то я бы не смог выдвинуть свою кандидатуру. Среди членов Центрального избирательного штаба должны быть и депутаты», - сказал Новрузов.