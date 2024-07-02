Сиявуш Новрузов возмущен обновлено 14:32
Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов опроверг сообщения отечественных СМИ о том, что он не сможет баллотироваться в депутаты на внеочередных выборах.
«Эта явная провокация против меня. Информация не соответствует действительности. Я член Центрального избирательного штаба партии «Ени Азербайджан», а не Центральной избирательной комиссии. Если бы меня включили в состав избирательной комиссии, то я бы не смог выдвинуть свою кандидатуру. Среди членов Центрального избирательного штаба должны быть и депутаты», - сказал Новрузов.
*** 13:26
Депутаты Милли Меджлиса VI созыва Сиявуш Новрузов и Севиндж Гусейнова не смогут выдвинуть свои кандидатуры на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Об этом пишет Report.
Причиной этого является их включение в состав Центрального избирательного штаба партии «Ени Азербайджан». Напомним, внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджана пройдут 1 сентября 2024 года.