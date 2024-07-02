Сколько украинцев согласны на потерю территорий ради вступления в ЕС и НАТО результаты опроса
В Украине 45% граждан согласны на потерю захваченных Россией территорий в обмен на «свободу выбора» вступления в НАТО и Евросоюз, сохранение армии и независимости. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).
Согласно результатам опроса, 26% предпочли бы вернуть захваченную территорию, но согласиться на «демилитаризацию», нейтральный статус и невозможность вступить в ЕС и НАТО.
29% граждан Украины не знают, как лучше.
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