В Украине 45% граждан согласны на потерю захваченных Россией территорий в обмен на «свободу выбора» вступления в НАТО и Евросоюз, сохранение армии и независимости. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Согласно результатам опроса, 26% предпочли бы вернуть захваченную территорию, но согласиться на «демилитаризацию», нейтральный статус и невозможность вступить в ЕС и НАТО.

29% граждан Украины не знают, как лучше.