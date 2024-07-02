ВВС Турции нейтрализовали террористов PKK в районе Хакурк на севере Ирака. Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.

«Шесть террористов РКК, выявленных в районе Хакурк на севере Ирака, были нейтрализованы в результате воздушной операции», — говорится в сообщении.