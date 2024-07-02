Турецкие военные уничтожили террористов в Ираке видео
ВВС Турции нейтрализовали террористов PKK в районе Хакурк на севере Ирака. Об этом говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х.
«Шесть террористов РКК, выявленных в районе Хакурк на севере Ирака, были нейтрализованы в результате воздушной операции», — говорится в сообщении.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/hOynwGdoIv