Эрдоган отбыл в Астану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправился в Астану, столицу Казахстана, для участия в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает TRT Haber.

Все внимание будет приковано к встрече Эрдогана и Путина в первый день саммита. В повестке дня встречи торговля, туризм и энергетика.

Также будет много двусторонних, региональных и глобальных тем. Ожидается, что глава государства еще раз подчеркнет важность борьбы с терроризмом в Сирии.

Президент Эрдоган обсудит ситуацию в секторе Газа не только на двусторонних встречах, но и на саммите, где Турция примет участие в качестве «партнера по диалогу».