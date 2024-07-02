Армения о мире с Азербайджаном обновлено 14:45
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией будет историческим событием для сохранения и установления прочного мира в регионе, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров с грузинским коллегой Илией Дарчиашвили в Тбилиси.
«Я заявлял о том, что если мы будем интенсивно работать в течение месяца, то сможем завершить этот процесс и подписать это важное соглашение с Азербайджаном. Я также хотел бы обсудить важность полного открытия инфраструктуры и коммуникаций с точки зрения развития и обеспечения стабильности в регионе.
Мы конструктивно настроены к полному разблокированию инфраструктурных и транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Это экономически выгодно не только для Армении, но и других стран региона», - отметил Мирзоян.
*** 14:09
Грузия приветствует историческое решение Еревана и Баку о начале процесса делимитации государственной границы и надеется, что мирный процесс между республиками сохранит положительную динамику, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили на совместном брифинге с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Тбилиси.
«Грузия решительно поддерживает установление мира и безопасности на Южном Кавказе и готова внести вклад в содействие конструктивного диалога для сохранения мира и стабильности», - сказал Дарчиашвили.