Россия: Запад хочет оторвать Азербайджан…

Запад своим приглашением Азербайджана и Армении на саммит НАТО "хочет оторвать их от сотрудничества с Россией, навязывание евроатлантистами своих рецептов на Кавказе ведет к появлению новых разделительных линий в регионе". Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

"Еще один пример попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира. При полном потакательстве безвольных сателлитов в Европе Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей, соседей от сотрудничества с Россией. Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для этого региона, но и для общеевразийской безопасности в целом. Рассчитываем, что в Баку и Ереване это хорошо понимают", - указал дипломат.