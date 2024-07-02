Офис обслуживания ABB в аэропорту начал работу в качестве филиала

На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев Банк ABB преобразовал свое отделение в полноценный филиал. В новом филиале созданы все необходимые удобства для оказания качественных услуг и удовлетворения финансовых потребностей как частных, так и корпоративных клиентов.

Клиенты филиала ABB Hava Limanı, так же, как и в других филиалах Банка, могут воспользоваться широким спектром услуг, включая расчетно-кассовые операции, оформление кредитов, открытие депозитов, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и т.д.