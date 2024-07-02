В Минздраве Азербайджана изучают опыт Нидерландов

14:31

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с генеральным менеджером по цифровому здравоохранению нидерландской компании Philips в России, Беларуси, на Кавказе и в Центральной Азии Дмитрием Лисогором. Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане развитие системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, усиление кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры этой сферы являются одними из главных направлений государственной политики.

Было отмечено, что во всем мире приоритетом развития сферы здравоохранения выступают цифровые технологии, которые являются важнейшим элементом здравоохранения будущего: «Цифровизация обеспечивает доступность и качество услуг без увеличения расходов на здравоохранение, при этом развитие цифровой медицины невозможно без участия государства. В последние годы в Азербайджане предприняты важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использование цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения». Теймур Мусаев подчеркнул, что применение нанотехнологий и использование передовых smart-технологий в отечественном здравоохранении являются одними из основных целей Министерства здравоохранения. По словам министра, Нидерланды занимают лидирующие позиции по цифровизации здравоохранения среди стран Европы: «Изучение опыта Нидерландов как ведущей страны на мировом уровне по целенаправленному применению достижений ноу-хау в медицине и внедрению информационно-коммуникационных технологий в этой области окажет положительное влияние на модернизацию здравоохранения в Азербайджане».