Посол: «Китай не является нейтральной стороной»

Китай не является нейтральной стороной в войне России против Украины, ведь Пекин поставляет Москве обширный список товаров двойного назначения, используемых для продолжения военных действий в Украине. В штаб-квартире Североатлантического союза проводят много времени, обсуждая сотрудничество КНР и РФ, заявила посол США при НАТО Джулиан Смит в интервью Bloomberg.

«Китай использует любую возможность, чтобы заявить о себе как о «нейтральном игроке» в войне в Украине, хотя на самом деле поставляет России широкий спектр товаров двойного назначения», — заявила посол.

По ее словам, Пекин поставляет Москве микроэлектронику и станки. Эти средства помогают России вести войну против Украины, заявила Смит.