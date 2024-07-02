В Армении заявили о «здоровом диалоге» с Турцией

Армения готова к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию государственной границы. Между странами уже налажен «здоровый диалог», заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Тбилиси.

«Настало время воплотить достигнутые между Ереваном и Анкарой договоренности в жизнь», - сказал Мирзоян.

По его словам, Армения заинтересована в урегулировании отношений с соседями и делает в этом направлении практические шаги.