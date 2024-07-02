Китай и Россия разместят на Луне ядерную энергоустановку

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что 10 июля полетит в Китай обсуждать совместный российско-китайский проект размещения ядерной энергоустановки на Луне.

Ранее Борисов сообщал, что госкорпорация совместно с китайскими коллегами рассматривает проект по доставке и размещению на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.

«Он (проект) очень сложный сам по себе, нужно доставить агрегат на Луну, посадить… но мы за него беремся и надеемся, я туда 10 июля еду, с коллегами из Китая мы перейдем к практической реализации. Это уровень 2036 года», - сказал Борисов в Госдуме.